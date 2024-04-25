Bingöl'de 20,5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda birçok suçtan aranan ve 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL