Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de 5 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araç içerisinde gizlenmiş bir şekilde 5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, araç içerisinde gizlenmiş bir şekilde 5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçesinde icra edilen faaliyette araç içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemleri devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? #128226 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı? BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı izle! İSTANBUL GENELİ: 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? #128669 İstanbul'da 1 Mayıs'ta alternatif yollar hangileri? #128651 1 Mayıs İstanbul'da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar hangisi? #9940 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? 1 Mayıs'ta vapur seferleri olacak mı? 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi? Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Şişli'de alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title