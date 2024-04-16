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Bahar geldi, yeşillikler arasındaki menderesler hayran bıraktı

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Bahar geldi, yeşillikler arasındaki menderesler hayran bıraktı

BİNGÖL - Bingöl'de bahar aylarının gelmesiyle birlikte, ovalar içinde bulunan menderesler görsel şölen sunuyor.

Bingöl'de hava sıcaklıklarının artmasıyla bahar ayları tamamen hissedilmeye başlandı. Kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip Bingöl doğası, bahar aylarında da görenleri kendine hayran bırakıyor. Solhan ilçesi ve Muş ili sınırları arasında bulunan ovadaki akan menderesler, dron ile görüntülendi. Akan mendereslerin etrafında otlanan hayvanlar ile yeşil doğalın birleşmesi görsel şölen sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Şölen Yaşam Güncel Haberler

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