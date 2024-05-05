Bingöl'de otomobil ata çarptı: Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

BİNGÖL - Bingöl'ün Sancak beldesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil başıboş ata çarptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Sancak Beldesi'nin 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden 1 kişi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, yaralılar tedavi altına alındı. Otomobilin çarptığı at ise telef oldu.