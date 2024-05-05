Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de otomobil ata çarptı: Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Sancak beldesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil başıboş ata çarptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Bingöl'de otomobil ata çarptı: Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

BİNGÖL - Bingöl'ün Sancak beldesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil başıboş ata çarptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Sancak Beldesi'nin 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden 1 kişi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, yaralılar tedavi altına alındı. Otomobilin çarptığı at ise telef oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Bingöl İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Kahverengi nasıl elde edilir? Guaj ve akrilik boya ile kahverengi nasıl yapılır? 6 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Mayıs burç yorumları nedir? Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title