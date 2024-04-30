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Bingöl'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ilçede icra ettiği faaliyet sırasında bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptığı aramada araç içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar buldu.

Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl 3.Sayfa Güncel Haberler

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