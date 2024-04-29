Develigücü, Bingöl Gençspor'u mağlup etti
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 24. hafta maçında Develigücü, sahasında Bingöl Gençspor'u 5-2 mağlup etti. Develigücü bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 24. hafta maçında Develigücü sahasında Bingöl Gençspor ile karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı Develigücü aldı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Yunus Çinkaya, Muhammed Kızıldoğan, Süleyman Mücahit Demirer
Develigücü: Osman Kuş, Hüseyin Can Turhan (Yusuf Karamanoğulları DK.75), Muhammed İbrahim Şahinkaya, Abdulkadir Yıldırım, Enes Koçoğlu, Yakup Can Yazgan (Eray Akyol Dk.46), Resul Ekrem Turhan, Hasan Hüseyin Alkan (Onur Han Ünal Dk.88), Hasan Pamuk (Turgut Yetük Dk.75), Mehmet Turan Karamahmut, Bilal Soylu
Bingöl Gençspor: Necdet Şahin, Selim Dedekoç, Emrah Günaydın, Hüseyin Direk, Selçuk Yıldız, Adnan Kuruoğlu, Murat Şahin Açıkalın, Mehmet Suha Yiğit (Berat Cansızoğlu Dk.66), Ahmet Topal, Mehmet Ali Yurdakul, Mustafa Yağcı (Bilal Kınık Dk.88)
Goller: Hasan Pamuk (Dk.6), Bilal Soylu (Dk.54), Yusuf Karamanoğulları (Dk.90+3) (Develigücü) Murat Şahin Açıkalın (Dk.45), Ahmet Topal (Dk.75) (Bingöl Gençspor) - KAYSERİ