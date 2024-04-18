Hacılar Erciyesspor, 12 Bingölspor maçını kazanmak istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, sahasında oynayacağı 12 Bingölspor maçını kazanmak istiyor. Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, "Kümede kalmak için kazanmalıyız" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor, bu hafta oynayacağı 12 Bingölspor maçını kazanmak istiyor. Ligde 37 puanla 5. sırada bulunan sarı lacivertliler, grupta şampiyonluk mücadelesi veren 12 Bingölspor müsabakasından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmek amacında.

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, ligin ilk yarısında mağlup oldukları 12 Bingölspor'u bu kez yenmek istediklerini söyledi. Aysu, "Ligin ilk yarısında Bingöl'de oynanan müsabakada haksız bir yenilgi almıştık. Bu kez adaletli bir yönetim gösterecek hakemler olmasını arzu ediyoruz. Eminim ki, futbol adına iyi bir yönetim gösterecek ve maçın önüne geçmeyecek hakem kararları neticesinde sahamızda taraftarımız da desteği ile 3 puanı alan taraf olacağız" dedi.

Ligde kalan 4 maçın da hepsinin ayrı bir final niteliğinde olacağını da söyleyen Halit Aysu, "Kümede kalmak adına maçlarımızı kazanmalıyız. Bu hafta 12 Bingölspor, haftaya Bozokspor ve sonraki iki maçımıza da kazanmak için çıkacağız. Umarım 4 maç sonrasında hedefimize ulaşmış oluruz" dedi. - KAYSERİ