Bingöl'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bingöl'de çeşitli suçlardan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.B'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.