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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Polislerinden Down Sendromlu Çocuklara Özel Gün

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, Down Sendromlu ve sevgi evlerindeki çocuklarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılı ve Polis Haftası nedeniyle, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Down Sendromlu ve sevgi evlerindeki çocuklarla unutulmaz bir gün yaşadı. İlk olarak sinemada film izleyen ve daha sonra oyunlar oynayan çocuklar ve polisler daha sonra ekip araçlarıyla şehir turu attı. Polis evinde çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan ekiplere, aileler ve öğretmenler teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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