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Bingöl'de kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

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Bingöl'ün Merkeze bağlı Yelesen köyünde doğa yürüyüşü yapan 4 kişi, tırmandıkları kayalık alandan inemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi kurtardı.

Bingöl'de kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Yelesen köyünde doğa yürüyüşü yapan 4 kişi, tırmandıkları kayalık alandan inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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