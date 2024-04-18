Bingöl'de kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Bingöl'ün Merkeze bağlı Yelesen köyünde doğa yürüyüşü yapan 4 kişi, tırmandıkları kayalık alandan inemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi kurtardı.
Bingöl'de kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Yelesen köyünde doğa yürüyüşü yapan 4 kişi, tırmandıkları kayalık alandan inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.