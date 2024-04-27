İzmir'de 72 yaşındaki ebe, 57 yıldır bebekleri anneleriyle buluşturuyor

İzmir'de yaşayan 72 yaşındaki ebe Nokta Asak Bingöl, 57 yıldır aynı heyecanla doğumhaneye girerek bebekleri anneleriyle buluşturuyor.

Samsun'da dünyaya gelen, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Bingöl, ilkokuldan sonra öğretmen okulunu kazanmasına rağmen ablasından etkilenerek Ankara'da ebe okulunda eğitim gördü.

Okuldan 1967 yılında mezun olan Bingöl'ün ilk görev yeri, Samsun'un Vezirköprü ilçesi oldu. Bingöl, mesleği boyunca Anadolu'nun birçok yerindeki hastane ve köy sağlık ocaklarında görev yaptı.

Emekli olmasının ardından İzmir'e yerleşen ve özel hastaneler ile muayenehanelerde bebekleri annelerine kavuşturmaya devam eden Bingöl, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini büyük bir sevgiyle yapıyor.

"Doğumhanede iki can bana emanet "

Nokta Asak Bingöl, AA muhabirine ebeliğin zor ama kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Ebe olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bingöl, "Her bebek benim için yaşam kaynağı. Doğumdan sonra dinleniyorum ve yenileniyorum. Gittiği kadar mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Mesleğimde 57. yılım ama kendimi yeni gibi hissediyorum. Allah sağlık verirse nice doğumlarda gebelerimle buluşmak istiyorum. Doğumhanede iki canın bana emanet olduğunu bilerek empati yapıyorum." diye konuştu.

Bingöl kendi doğum tecrübelerinden, doğum sırasında anne adaylarının elini tutacak birine ihtiyaç duyduğunu bildiğini ifade ederek anne adaylarının ellerini doğum süresince bırakmadığını ifade etti.

Doktor tarafından doğumhaneye çağrıldığında kısa süre görevinin başında olduğunu aktaran Bingöl, şöyle konuştu:

"Anne adaylarını hamilelik ve doğum sürecinde hiç yalnız bırakmam. Doğumda 'dış seslere kulaklarınızı kapatın, doktorunuz ne diyorsa o şekilde hareket edin' diyorum. Doğum doğal bir olay. Kesinlikle bundan korkacak hiçbir şey yok. Kendi doğumumu da onlara anlatıyorum. Onlara güven veriyorum."

Bingöl, zaman zaman doğumunu yaptırdığı kişilerin kendisine sosyal medya hesabı üzerinden ulaştığını, ziyaretine geldiklerini ve duygusal anlar yaşadıklarını anlattı.

"Nokta ebe, doğumlardan besleniyor"

Ebe Bingöl'le 13 yıldır doğumlara giren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Akkoca da Bingöl'ün doğum sürecinde gebelere sevgiyle yaklaştığını, tecrübesiyle onları rahatlattığını kaydetti.

Bingöl'ün gebelere adeta ablalık, annelik yaptığını ifade eden Akkoca, "Gebelerin de en çok istedikleri şey buldur. Nokta Hanım her zaman doğuma anında hazırdır. Asla bıkmak yok, 'öf' demiyor. O, doğumlardan besleniyor." dedi.

Hemşire Tuğba Demirtaş da doğum sırasında Bingöl'ün kendisine çok destek verdiğini anlattı.

Anne adayı Çisem Edik Arabacı ise 9 aylık hamile olduğunu, kuzenlerini Akkoca ve Bingöl'ün dünyaya getirdiğini belirtti.

Arabacı, Bingöl'ün çok sıcakkanlı olduğunu, onun tecrübeleri sayesinde rahat bir doğum geçireceğine inandığını dile getirdi.