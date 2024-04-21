Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 75 hibe ile domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtacak

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 75 hibe ile domates, biber ve patlıcan fidesi temin ederek çiftçilere dağıtacak.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından atıl arazilerin etkin kullanımını arttırmak ve tüketicinin daha ucuz sebze tüketmesini sağlamak amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe desteği ile domates, biber ve patlıcan fidesi temin edilecek. Fide almak isteyen çiftçiler için başvuruların 22 Nisan Pazartesi günü başlayacağı ve mayıs ayı ortalarında 395 bin adet fidenin teslim edileceği öğrenildi. - BİNGÖL