Kars'ta KYK Yurtlarında İller Arası Basketbol Turnuvası Heyecanı

Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı 'İller Arası Basketbol Turnuvası'nın bölge müsabakaları nefesleri kesiyor.

Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düze Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İller Arası Basketbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oynuyor. Kars'ın ev sahipliğinde Kars, Iğdır, Muş, Bitlis, Bingöl ve Van illerinin katıldığı turnuvanın final karşılaşmalarında dereceye girecek takım Türkiye finallerine katılacak.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Basketbol İl Temsilcisi Turgay Ukşal, "KYK Yurtlar arası turnuva yapılıyor. Bölge'den 6 ilimiz geldi. Iğdır, Muş, Bitlis, Bingöl, Van ve Kars illerinin katıldığı bir turnuva düzenliyoruz. Bugün oynanacak olan final maçlarıyla turnuvamız sona erecek. Turnuvada 1'inci olan takım Türkiye finallerine gidecek. Turnuvamız Pazartesi günü başladı. 1 haftadır buradayız. Bugün turnuva sona erecek" dedi.

Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda başlayan ve 1 hafta süren turnuvanın final karşılaşmaları oynanıyor. Karşılaşmada dereceye girecek takımları kupaları verilecek. Turnuva bugün oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek. - KARS