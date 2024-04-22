Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 23 Nisan Salı günü sahasında Mke Ankaragücü'nü konuk edecek. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

5 EKSİK VAR

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına 5 ismin yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın Ankaragücü kamp kadrosu şu şekilde;