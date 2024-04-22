Üye Girişi
Haberler

Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası yarı final turunda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların kafilesinde sakatları süren ve tedavilerine devam edilen Serkan Emrecan Terzi, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl yer almadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 23 Nisan Salı günü sahasında Mke Ankaragücü'nü konuk edecek. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

5 EKSİK VAR

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına 5 ismin yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın Ankaragücü kamp kadrosu şu şekilde;

Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu

Kaynak: Haberler.com / Spor

MKE Ankaragücü Türkiye Kupası Tayfur Bingöl Onur Bulut Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Bingöl MKE Spor Haberler

Bakmadan Geçme

KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Üçgenin Alanı: Eşkenar üçgen alanı nasıl hesaplanır? Üçgenin alanı nasıl bulunur? Eşkenar üçgen, Dik üçgen, İkizkenar üçgenin alanları ve formülü! Silindirin hacmi nasıl bulunur? Silindirin yüzey alanı ve hacmi formülü! Silindirin hacmi ile ilgili örnekler! Dik silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (→↓←↑) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı Rüyada hindi görmek ne anlama gelir? Rüyada hindi eti görmek, Rüyada hindi yavrusu görmek, Rüyada hindi yumurtası görmek ne demek? THY YÖNETİCİ MAAŞLARI ortaya çıktı! BİLAL YILDIZ açıkladı: THY maaşları ne kadar?
500

Yorumlar (2)

kripto para:

ghzell abou yu kadro disi birakan o meshur gatfather icimizden gecti

1
0
yanıtYanıtla
VATANSEVER:

Beşiktaş 4-0 veya 5-1 deler geçer

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title