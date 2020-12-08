ABD, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onaylamaya yakın
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ABD, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onaylamaya yakın

08.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:55
ABD, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onaylamaya yakın

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanılmasına yönelik 100 sayfadan oluşan rapor yayımladı.

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanılmasına yönelik 100 sayfadan oluşan rapor yayımladı. Raporda, aşının etkisinin yüksek olduğu ifade edilirken, nihayi kararın perşembe günü açıklanacağı kaydedildi. 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanılmasına yönelik 100 sayfadan oluşan rapor yayımladı. Söz konusu raporda aşının her yaştan denek üzerinde başarılı olduğu vurgulandı. Pfizer, denemelerinde hafif ila şiddetli Kovid-19'u önlemede yüzde 95 etkili bir oran olduğu ifade edildi. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşının ilk dozdan 10 gün sonra kuvvetli koruma sağladığı bildirildi. FDA'da yer alan raporda, aşı onayına ilişkin kararın perşembe günkü toplantıdan sonra açıklanacağı ve aşıların dağıtılacağı ifade edildi. Öte yandan ABD'nin kendi ürettiği Moderna aşısının toplantısı ise önümüzdeki hafta yapılacak. Haziran ayına kadar 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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