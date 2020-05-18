82 derecedeki suya düşen profesör: 'Bilimsel çalışmalarda böyle kazalar olabilir'
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82 derecedeki suya düşen profesör: 'Bilimsel çalışmalarda böyle kazalar olabilir'

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, termal sularda yaşanan ısı değişikliklerini incelediği sırada beton zeminin çökmesi sonucu, 82 derecedeki suya düşen ve ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluşan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

82 derecedeki suya düşen profesör: 'Bilimsel çalışmalarda böyle kazalar olabilir'
18.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:22

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, termal sularda yaşanan ısı değişikliklerini incelediği sırada beton zeminin çökmesi sonucu, 82 derecedeki suya düşen ve ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluşan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, "Bilimsel çalışmalarda bu tür kazalar olabiliyor. Önemli olan bu bilimsel çalışmaları devam ettirebilmek" dedi.

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, geçen cuma günü jeotermal sularda inceleme yapmak için Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi'ne gitti. Prof. Dr. Kumsar, buradaki jeotermal suyun bulunduğu alanda üzerinde durduğu beton zeminin çökmesi sonucu sıcaklığı 82 derece olan suya düştü. Yanındakilerin yardımıyla sıcak sudan çıkarılan Prof. Dr. Kumsar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayaklarında ikinci derece yanıklar olduğu belirtilen ve tedavi altına alınan Kumsar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hastanede tedavisi süren Kumsar'ın 2 gün sonra taburcu edileceği kaydedildi.'BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA BU TÜR KAZALAR OLABİLİYOR'

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Kumsar, ayaklarındaki yanıkların iyileşmeye başladığını, tedavisinin sürdüğünü belirtti. Tekke Mahallesi'ndeki sıcak sulardaki ısı değişimi üzerine inceleme yaptığı sırada talihsiz bir kaza yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Kumsar, "Termal sahadaki arazi çalışmaları sırasında, beton bir bölümün kırılması sonucu suya ayaklarım girdi. İki ayağımda da bileğin alt kısmında itibaren yanıklar oluştu. Hızlı bir şekilde kendimi sudan kurtardım. Suda yaptığımız ölçümlerde sıcaklık 82 derece çıkmıştı. Kısa sürede toparlamayı umuyorum. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Bilimsel çalışmalarda bu tür kazalar olabiliyor. Önemli olan bu bilimsel çalışmaları devam ettirebilmek. Ülkemiz için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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