7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıktı
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7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıktı

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edile ceset parçalarının tamamına, yaklaşık 17 saatin ardından kuyudaki su tahliyesinin sona ermesiyle ulaşıldı.

7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıktı
07.07.2020 04:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 04:22

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edile ceset parçalarının tamamına, yaklaşık 17 saatin ardından kuyudaki su tahliyesinin sona ermesiyle ulaşıldı. Amca Hayati Karaduman, "Ali Osman S., yeğenimin İstanbul'a gittiğini söyleyerek ailesini kandırıyor. Öz teyze çocuğu bunlar ailede buna inanıyor. Yaklaşık 4 yıl aileyi bu şekilde kandırıyor" dedi.

Denizli'de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ın (39) şüpheli kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S.'nin gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evindeki su kuyusunda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin ardında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli bir balık adam, cesedi çıkarmak için kuyuya indi. Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarını çuvala koyarak yüzeye çıkardı. Cesedin diğer parçalarını aynı yöntemle çıkarmakta sonuç alınamayınca, kuyunun yanında derin bir çukur kazılarak kuyuyla bağlantı yapılmasına karar verildi. Bölgeye gelen iş makineleri, çukuru açmak için çalışmalara başladı. bu yöntemde sonuç vermeyince Denizli Büyükşehir Belediyesine ait dev pompa getirildi. Yaklaşık 17 metre derinliğe ulaşılan kuyuda suyun tahliyesi için tekrar işlemler başladı. birden fazla kaynaktan beslenen su kuyusuna Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adam inerek, yaklaşık 17 saatlik çalışmanın ardından ceset parçalarının tamamı yüzeye çıkardı. 02.00 saatlerine kadar süren çalışmalarda kuyudan çıkarılan ceset parçaları Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ali Osman S.'nin aile üyelerini oğullarının İstanbul'a gittiğini söyleyerek kandırdığını belirten amca Hayati Karaduman, "Ali Osman S., yeğenimin İstanbul'a gittiğini söyleyerek ailesini kandırıyor. Öz teyze çocuğu bunlar ailede buna inanıyor. Yaklaşık 4 yıl aileyi bu şekilde kandırıyor. Levent'in kendisine ait olan arabayı satıyor. Aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen evden kıyafetlerini istiyor. İstanbul'a gönderme bahanesi ile aldığı kıyafetleri göndermiyor. Arabanın parasını yiyor, göndermiyor. Herhangi bir resmi kayıtta çıkmıyor. En son dava açıldı. Orada çalışmaların sonucunda sabah 6,30 sıralarında gözaltına alınmış. Köyde bulunan kuyunun içine atılmış. Bu kuyular kullanılmıyor, benim çocukluğumda kullanılırdı. Bu kuyunun içine atıldığı iddia ediliyor ve bir takım parçalar çıktı. Kalanı da çıkıyor" dedi.

"Bu canice yapılmış bir iş"

Yeğenin bir mezarı olmasını istediklerini belirten Amca Karaduman işlenen cinayetin canice yapıldığını söyledi. Ali Osman S.'nin iş ortağı olan Levent Karaduman ile zaman zaman ikilinin tartıştığını belirten amca Karaduman, "Bu senin hem öz teyze oğlun hem de beraber büyüdüğü kişiye bunu yapmak canilik. Aralarında zaman zaman tartışma yaşanıyormuş diye duydum ama tabi ben bunları gözümle görmedim. İkisi iş ortağı idi. Tabela işi yapıyorlardı. Zaman zaman maddiyattan dolayı tartışma oluyormuş. Müşteriden Ali Osman'ın müşteriden paraları alıp, Levent'e vermemesinden ve o paraları eğlence mekanlarında yemesi bunları duyduk. Bunların doğruluk payı çok yüksek. Onları tanıyan ortak arkadaşlarından da çok duyduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Levent Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan kuzen Ali Osman S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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