31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
Sultanahmet, Galata Köprüsü, Taksim'den görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
23.04.2020 02:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:14
Sultanahmet, Galata Köprüsü, Taksim'den görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul'da kısıtlama nedeniyle meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA