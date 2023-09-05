İstanbul'u keşfediyor! Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı ve transferi büyük heyecan oluşturan Fred, İstanbul'u keşfetmeye başladı. Brezilyalı futbolcu ve eşi Monique Salum, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.