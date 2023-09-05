İstanbul'u keşfediyor! Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı ve transferi büyük heyecan oluşturan Fred, İstanbul'u keşfetmeye başladı. Brezilyalı futbolcu ve eşi Monique Salum, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Manchester United'dan skadrosuna kattığı Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
İSTANBUL'U KEŞFETMEYE BAŞLADI
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Transferi taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturan yıldız oyuncu İstanbul'u keşfetmeye başladı. Brezilyalı yıldız, eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Brezilyalı yıldızın eşi Monique Salum, "Merhaba İstanbul" ifadelerini kullandı.