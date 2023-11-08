Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Enerji Direği Zarar Gördü
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğinin zarar görmesi nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor. Bir inşaat firmasına ait iş makinesinin enerji direğine zarar vermesi sonucu seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğinin zarar görmesi nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir inşaat firmasına ait iş makinesinin, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğine zarar verdiği duyuruldu.
Paylaşımda, bu nedenle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel