Erdoğan: Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Kaldıracaklarmış. Yerine İnanç Bilmem Ne Başkanlığı Diye Bir Şey Kuracaklarmış. Kardeşlerim, Yuh Yetmez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Cami’nin restorasyon sonrası açılış töreninde, “Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabii yuh yetmez. 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta hâline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Cami'nin restorasyon sonrası açılış töreninde, "Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabii yuh yetmez. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Sultanahmet Cami'nin restorasyon sonrası açılış törenine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katıldığı törende Erdoğan şöyle konuştu:

"GELİNCE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NI KALDIRACAKLARMIŞ. YERİNE İNANÇ BİLMEM NE BAŞKANLIĞI DİYE BİR ŞEY KURACAKLARMIŞ. KARDEŞLERİM, YUH YETMEZ"

"Bayram namazını Ayasofya Cami'nde kılmıştık. Biliyorsunuz uzun bir mahzunluk döneminin ardından 3 yıl önce yine bir cuma günü Ayasofya'yı yeniden ibadete açmıştık. Hamdolsun, o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Zira uzun bir hasretin ardından bu hasret işte şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün cuma namazımızı da, restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmet vermeye başlaması vesilesiyle Sultanahmet Cami'mizde eda ettik.

Sultanahmet Cami, İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta belki de ilkidir. Tabii burası sadece bir cami değildir. Medresesi, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve diğer pek çok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi, kuruluşundaki bütünlüğüne uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabi yuh yetmez. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Bunun için hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce ecdat emanete biz sahip çıktık. Her birini yeniledik, ayağa kaldırdık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde tekrar hizmete sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz.

"AYASOFYA'DAKİ O OLUMSUZ MÜHRÜ KAZIYIP ATMAK YETMEZ DEDİK. ONU HALLETTİK, 86 YIL SONRA, AÇTIK, AMA ŞİMDİ DE İNŞA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakın şimdi, Ayasofya'nın bile minarelerini ele aldık. Onları bile ihya ediyoruz, inşa ediyoruz. Neden? Sadece Ayasofya'daki o olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik. Onu hallettik, 86 yıl sonra, açtık, ama şimdi de inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sultanahmet Cami ve külliyesi, bırakınız hayranlık verici inşasını, restorasyonu bile iftihar verici bir eserdir. Şöyle minarelere baktığımız zaman, bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Allah'a hamdolsun, bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik."

ERBAŞ: "CAMİYİ MEDRESE OLARAK DEĞERLENDİRMEYİ HOCALARIMIZA NASİP EYLE YA RABBİ"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından törene geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurdele kesiminden önce ettiği duada, "Bu camiyi medrese olarak değerlendirmeyi hocalarımıza nasip eyle ya Rabbi. Hocalarımızın derslerinden istifade etmeyi bütün cemaatimize nasip eyle Yarabbi" ifadelerini kullandı.