Türkiye Bisiklet Turu'nda Alexey Lutsenko genel klasman birincisi oldu

1235.1 kilometrelik 8 etap sonunda genel ferdi klasmanda birinciliği Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko elde ederek Turkuaz Mayo'yu aldı

130.5 kilometrelik İstanbul- Sultanahmet etabını Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı

Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün koşulan 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı ile sona erdi. TUR'da 1235.1 kilometrelik 8 etap sonunda genel ferdi klasmanda birinciliği Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko elde ederek Turkuaz Mayo'yunun sahibi oldu. 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabını ise Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen 2 saat 57 dakika 28 saniye ile kazanırken dördüncü etap zaferini elde ederek Yeşil Mayo'yu elde etti.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8'inci etabın ardından İstanbul'da sona erdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan organizasyonda genel ferdi klasman birinciliğini elde eden Alexey Lutsenko, dünya literatürüne giren 1937 metrelik Babadağ tırmanışında elde ettiği genel ferdi klasman birinciliğini beş gün boyunca korudu ve Turkuaz Mayo kazanmayı başardı. Alexey Lutsenko, TUR'da 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derece elde etti. Lutsenko'nun ardından ikinciliği 26 saniye geriden gelen Almanya ekibi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncülüğü ise 51 saniye geride yer alan Astana'dan Harold Tejada aldı.

KIRMIZI MAYO JAY VINE'NIN OLDU

Etabın 38.2 kilometresinde Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki tırmanış primi sonuçları belli oldu. TUR 2023'ün başından bu yana mükemmel bir performans gösteren UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine, kapıyı birinci geçerek Kırmızı Mayo'yu kazandı. Kapıyı ikinci olarak Jakup Murias, üçüncü olarak da Mauro Wermilt geçti. Fark peloton ile 55 saniye oldu.

YEŞİL MAYO JASPER PHİLİPSEN'İNALDI

65,3 kilometrede Mosso'nun sponsorluğundaki sprint prim kapısı gerçekleşti. Daha önce Alpecin Takımı'nın sporcusu Jasper Philipsen, 3'üncü yılında Yeşil Mayo'nun sahibi oldu.

BEYAZ MAYO MAURO WERWİLT'E GİTTİ

Etabın 87.6 kilometresinde Shimano'nun sponsorluğunda Türkiye Güzellikleri için ortaya konan Beyaz Mayo mücadelesi verildi. Mauro Werwilt, Beyaz Mayo'nun sahibi oldu.

SON ETAP DA PHILIPSEN'İN

Son 500 metreye Jasper Philipsen çok iyi yer tutarak girdi ve 50 metredeki atağı ile TUR'un 4'üncü etabını da kazanmış oldu. Philipsen, 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabını 2 saat 57 dakika 28 saniye ile kazandı.