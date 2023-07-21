Fatih Sultanahmet'teki Otelden Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor

Fatih Sultanahmet'te bulunan bir otelin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.