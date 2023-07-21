Fatih Sultanahmet'teki Otelden Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor
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Fatih Sultanahmet'te bulunan bir otelin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Fatih Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Binbirdirek Mahallesi Suterazisi Sokak'taki 5 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Eminönü ve Fatih itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Ekiplerin, çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel