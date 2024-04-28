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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi

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Yolların kaygan olması sebebiyle 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nötralize edildi. Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak.

Yolların kaygan olması sebebiyle 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nötralize edildi. Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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