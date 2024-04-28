59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi
Yolların kaygan olması sebebiyle 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nötralize edildi. Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak.
Yolların kaygan olması sebebiyle 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nötralize edildi. Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak. - İSTANBUL