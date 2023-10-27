Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kamyonun Enerji Telini Koparması

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir kamyonun enerji telini koparması nedeniyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Arıza nedeniyle Sultanahmet ve Beyazıt istasyonlarında bekleyenlerin mağdur olduğu, gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir kamyonun enerji telini koparması nedeniyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında bir inşaat firmasına ait damperli kamyonun katener (enerji) telini kopardığı belirtildi.

Bu nedenle seferlerin Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, arıza nedeniyle Sultanahmet ve Beyazıt istasyonlarında bekleyenlerin mağdur olduğu, kiminin yürümek zorunda kaldığı ve gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.