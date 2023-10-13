58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul - Sultanahmet etabı'nda kapatılacak yollar belli oldu.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul - Sultanahmet etabı'nda kapatılacak yollar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabı, 15 Ekim Pazar günü koşulacak. Saat 11: 20'de start alacak 130,5 kmlik parkur sebebiyle İstanbul'da bisikletçilerin geçiş yapacağı bazı yollar kapalı olacak.

İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:

Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00

Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)

Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.

Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)

Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler 10.00 - 15.00 arası

Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak