SPOR 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller sahiplerine verildi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller sahiplerine verildiİstanbul etabını da alan Jasper Philipsen 2023'ün en fazla etap kazanan sporcusu oldu58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sekizinci ve son gününde İstanbul - Sultanahmet etabı ile son buldu.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller sahiplerine verildi

İstanbul etabını da alan Jasper Philipsen 2023'ün en fazla etap kazanan sporcusu oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sekizinci ve son gününde İstanbul - Sultanahmet etabı ile son buldu.

Yarışın 130,5 kilometrelik bu son etabı, saat 11.20'de Ayasofya Meydanı'ndan başladı. Ahırkapı'dan Kennedy caddesine inen bisikletçiler, Avrasya Tüneli'nden geçerek Anadolu Yakası'na ulaştı. Üsküdar, Harem, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Kandilli, Kanlıca'dan geçecek sporcular, Beykoz'a devam etti. Beykoz'un ardından Anadolu Feneri'nden dönen parkur, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na taşındı. Barbaros caddesi, Beşiktaş, Karaköy, Galata Köprüsü'nden geçerek yeniden Tarihi Yarımada'da dönerek Sultanahmet'te finiş yaptı.

İKİ KEZ KITA DEĞİŞTİRİLDİ

Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bisikletçiler, iki kez kıta değiştirdi. Ayasofya Meydanı'nda başlayan yarış, Avrasya Tüneli'nden Asya'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise Avrupa'ya geçti.

GENEL KLASMAN LİDERİ BABADAĞ'DA BELİRLENDİ

TUR2023'te genel klasman liderliği alan sporcu, Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabıyla belirlendi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde Kraliçe etap olan Babadağ tırmanışı gerçekleştirildi.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, rakiplerine ciddi bir zaman farkı attı. TUR 2023'teki ilk ve tek etap zaferini elde eden Lutsenko, son ana kadar liderliğini korudu.

Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, Alexey Lutsenko'nun oldu.

Genel takım klasmanında da Bora Hansgrohe takımı birinciliği elde etti.

YEŞİL MAYO BELÇİKALI SPRİNTER PHILIPSEN'İN

Belçikalı ünlü sprinter Jasper Philipsen, yeşil mayonun sahibi oldu. Bu yıl TUR'da 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, Tour de France'ın ardından TUR 2023'te de sprint liderine verilen yeşil mayoyu elde etti.

Türkiye'de 2021 ve 2022'nin ardından bu yıl da yeşil mayoyu sırtına geçiren Philipsen, üst üste 3 yıl bu başarıyı elde etti.

TUR2023'ÜN EN İYİ TIRMANIŞÇISI JAY VINE

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en iyi tırmanışçısı Avustralyalı Jay Vine oldu. UCI dünya takımlar sıralamasında zirvede olan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Vine, TUR2023'ün yedinci gününde son 25 kilometrelik bölümde yaptığı atakla hem etap zaferi hem de kırmızı mayoyu aldı.

Son etapta mayosunu koruyan Vine, TUR 2023'te Dağların Kralı oldu.

BEYAZ MAYONUN SAHİBİ SON ETAPTA BELLİ OLDU

Türkiye güzelliklerini simgeleyen beyaz mayo, son etapta sahibini buldu.

TUR içinde birkaç kez el değiştiren beyaz mayo, son gün aldığı puanlarla Belçika'nın Tarteletto-Isorex takımından Mauro Verwilt'in oldu.

ÖDÜL TÖRENİ VE KUTLAMALAR

Mücadelede ilk üçe giren sporcuların ödüllerini Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Türker, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıseferoğlu verdi.

LUTSENKO VE PHILIPSEN MİL ZENGİNİ

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sponsoru Türk Hava Yolları, 4 etabın birincisi Jasper Philipsen'e 650 bin mil hediye verirken, genel klasman lideri Alexey Lutsenko'ya 800 bin mil takdim edildi.