Cumhuriyet'in 100. yılı için Doğu-Batı Dostluk Rallisi İstanbul'da başladı

CUMHURİYET'İN 100'üncü yılı nedeniyle başlangıcı İstanbul'dan yapılan 17. Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin startı Sultanahmet meydanında verildi. İstanbul'dan yola çıkan sürücüler 16 Kasım'da Brüksel'de törenle karşılanacak.

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen 17. Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin startı Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Törene, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer'in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin v e İstanbul'da bulunan AB Başkonsolosları ile Uluslararası Kuruluşların temsilcileri katıldı. Geleneksel olarak Avrupa ülkelerinden başlayıp Türkiye'den geçerek Ürdün'de sona eren Ralli, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle 15 araç ve 20 yarışmacı ile ilk defa İstanbul'dan başladı. Türkiye etabının ardından ralli sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Almanya, Hollanda üzerinden geçerek 16 Kasım Perşembe günü Belçika'da son bulacak.

"İKİ BİRBİRİNE KÜSKÜN MEDENİYETİ BİRBİRİYLE BULUŞTURMASI AÇISINDAN ÖNEMSİYORUM"

Start töreni öncesinde konuşan Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, "Biz Doğu-Batı Dostluk rallisini 17 yıldan beri yapıyoruz. Bu zamana kadar hep Almanya'dan Ortadoğu'ya, Kafkasya'ya, Güney Afrika'ya gittik. Ralli'nin en uzun etabı Türkiye'ydi o zaman. Bir hafta, 10 gün Türkiye'nin değişik illerine gidiyorduk. Yabancı dostlarımız gerçekten çok memnun kalıyordu, döndükleri zaman bizim gönüllü elçimiz oluyordu. Bu Dünya koşullarında gelişen pandemi, savaşlar gibi olumsuzluklar bizim organizasyonumuzu da etkiliyor. Tabi bu bizim organizasyonu yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü bu tür olaylarda bizim bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. İnsanlarla birlikte bazı şeyleri paylaşmak, halkı bu projenin içerisine dahil etmek gerekiyor. İnanıyorum ki bu tür projeler insanların birbirini daha iyi anlamaları için, iki birbirine küskün medeniyeti birbiriyle buluşturması açısından önemsiyorum" dedi.

"KITALARI KÖPRÜLER İLE BİRLEŞTİREN KONUMU İLE DOSTLUK VE BARIŞ KÖPRÜSÜNÜN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Bu yarışmalar sayesinde paylaşmanın ve kültürel teması dostluk ve barış gibi ulvi duygularla manevi ve kültürel değerlerimizi aktarmak olan programlarla Türk milletinin diğer milletlere doğru aktarılması açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye tarihi ve kültürel mirası yanı sıra coğrafi konumu ile de özel bir yerdir. Özellikle kurulacak bu dostluk bağında kıtaları köprüler ile birleştiren konumu ile dostluk ve barış köprüsünün olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

"GURUR VERİCİ"

2018 yılından beri ralliye katılan sürücü Ali Ayyıldız, "Bir zamanlar ortalık bu kadar karışık değilken çok iyi hatırlıyorum, İzmit'e 350 araç gelmişti. Zamanla gelen geçen gelişen olayların sonrasında Almanya'dan çıkıp Ürdün'e, Dalyan'a, Muğla'ya doğru giderlerdi. Bu sefer Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla dediler ki, 'Biz tersine yapacağız. İstanbul'dan başlayacağız, Brüksel'e gideceğiz.' Biraz sayısal olarak azlık var ama olsun. 100'üncü yılı nedeniyle böyle bir etkinlik yapılıyor olması, Doğu Batı dostluk rallisinin de bunun içerisinde olması gurur verici bir şey" dedi. İlk kez Doğu-Batı Dostluk rallisine katılan Algın artar ise, 'Çok heyecanlıyız, buna katılmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah kazasız belasız ulaşırız. Hanımları bırakıp devam edeceğiz, yolda azalacağız" dedi.