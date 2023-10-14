58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir etabını Jay Vine kazandı

Tour of Türkiye'nin Selçuk-Manisa- İzmir etabını Jay Vine kazandı

Tur yarın 130.5 kilometrelik İstanbul- Sultanahmet etabı ile sona erecek

Sezer AFŞAR - İZMİR, (DHA)

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) 159.8 kilometrelik Selçuk-Manisa- İzmir etabını UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine, 3 saat 36 dakika 51 saniye ile kazandı.

Selçuk-Manisa- İzmir etabına, 24 takımdan 135 bisikletçi katıldı. Yarışın bu etabında bisikletçiler, İzmir'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinden Manisa'ya ulaşıp, Sabuncubeli Tüneli'nden geçerek İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerine gelip ve Karşıyaka İskelesi'nde finişi gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine, yarışı 3.36.51'lik derecesiyle birinci tamamladı. İkinciliği 7 saniye farkla Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol aldı.

TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Yarınki İstanbul- Sultanahmet etabında da Lutsenko, turkuaz mayoyu taşıyacak.

Bu yıl 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu, bir günün ardından İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Luca Colnaghi'den devraldı.

Tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo, Lutsenko'dan bugünkü etabı kazanan Jay Vine'a geçti. Vine, bu etapta emaneten kırmızı mayoyu terletmişti.

Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo, Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'da kaldı.

TUR; İSTANBUL-SULTANAHMET ETABI İLE SONA ERECEK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 130,5 kilometrelik İstanbul- Sultanahmet etabı ile tamamlanacak. Ayasofya Meydanı'nda saat 11.20'de başlayacak yarış Sultanahmet'te sona erecek.

JAY VINE BU KEZ ŞANSLIYDIM

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Manisa-İzmir etabını kazanan UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine, TUR'da iki kez ikinciliği, iki kez de etap birinciliği olduğunu hatırlatarak, Nihayet birinci oldum, çok mutluyum. Üçüncü etapta şanssızlık eseri lastiğim patlamıştı, diğer bisikletçileri yakalamak için zaman kaybettim. Bu sene uzun bir sezon oldu benim için. İki büyük tura katıldım ve benim için yorucuydu dedi.

Bugün son dönüşe gelmeden önce kafa rüzgarına kapıldığını söyleyen Vine, Tempom düşmüştü ancak son metrelerde hiçbir şey düşünmeden pedala bastım ve finişe geldim şeklinde konuştu.