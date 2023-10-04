Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Muğla Etabı Hazırlıkları Tamamlandı

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Muğla etabındaki hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya'dan İstanbul-Sultanahmet'e 24 takımdan 36 ülkeden 168 bisikletçinin zorlu ve heyecanlı mücadelesi nefesleri kesecek.

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Muğla etabındaki hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 8 Ekim 2023 günü Antalya Alanya ilçesinden start alacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu' için 8 günde 8 etap şeklinde gerçekleştirilecek. 58'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun Muğla etabı Fethiye, Marmaris ve Bodrum etaplarından oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e ardından İstanbul-Sultanahmet'e 24 takımdan 36 ülkeden 168 bisikletçinin zorlu ve heyecanlı mücadelesi nefesleri kesecek.

Dev Organizasyonun 4 Etabı Muğla'da gerçekleşecek. Fethiye Babadağ- Fethiye Marmaris, Marmaris Bodrum ve Bodrum Selçuk etapları ile tura ev sahipliği yapacak. Fethiye-Marmaris etabının koşulacağı güzergah üzerinde bulunan Ortaca ilçesinde Kaymakam Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve kolluk kuvvetleri güzergah üzerinde incelemelerde bulundular.

Ortaca Kaymakam Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla oluşturulan tertip ekibiyle turun sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirleri yerinde inceledi. - MUĞLA