Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı başladı. Fethiye'den Marmaris'e 165,3 kilometre pedal çevirecek olan 150 yarışmacı Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'te finişe ulaşacak. Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye - Marmaris etabı başladı

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı başladı.

Fethiye - Marmaris etabının startını, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi. Fethiye'den Marmaris'e 165,3 kilometre pedal çevirecek olan 150 yarışmacı Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'te finişe ulaşacak. Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde yapılan Fethiye - Marmaris etabının startı öncesi yöresel kıyafetli kadınlar halk oyunları gösterisi yaptı. Denizden de Sahil Güvenlik botlarının da dahil olduğu yelkenli, jetcar ve paraşüt gösterileri yapıldı.