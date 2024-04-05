Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Ramazan Ayının Son Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

"On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet başta olmak üzere kentteki camiler, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Namaz için camilere gelen vatandaşlardan bazıları, iç kısmın dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namazlarını eda etti.

Bazı camilerde kadınların da kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldıkları görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüp Sultan Sultanahmet İstanbul İstanbul Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title