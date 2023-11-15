İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı 15 günlük oturma eylemi son buldu

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi son buldu.

Sultanahmet Meydanı'nda 1 Kasım'da başlatılan eylemlere, 89 sivil toplum kuruluşu destek verdi ve yüzlerce gönüllü katıldı.

Programın son gününde grup adına açıklama yapan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız, eylemlere destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere teşekkür etti.

İnisiyatifinin Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Müzeyyen Taşçı ise eylemlerde dünyaya İstanbul'dan bir ses yükseltmek istediklerini söyledi.

Bebek ölümleri ile çocuk katliamlarına engel olamamalarına rağmen bir mesaj verdiklerini belirten Taşçı, "Bu bebek ölümlerini ve çocuk katliamlarını devam ettirenlere, Filistin halkına soykırım uygulayanlara, ikinci Nakba'yı gerçekleştirmek ve Gazze'yi tamamen boşaltarak bütün Ortadoğu'ya sahip olma eylemini ortaya koyan siyonizme büyük bir mesaj oldu." dedi.

Taşçı, Gazze için yapılan eylemlere dünyanın birçok yerinden insanların destek verdiğini anlatarak "Dünyanın bütün halkları sokaklarda ve yollardalar. Avrupa'da ve Batı'da insanlar sel gibi akıyor. İsrail'in dünyada hiçbir itibarı kalmadı, tamamen itibarsızlaştı. Bedelini ağır ödeyecek ve o bedelin bir parçası olması açısından biz dünyaya sesimizi duyurmaya çalıştık." diye konuştu.

Eylemlere ilk günden beri destek veren Demet Tezcan, her vesileyle Filistin'e destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Tezcan, erkeklere bir çağrıda bulunarak, "Bizler İstanbul'da ağırlıkla kadın sivil toplum kuruluşları olarak kadınlarla dayanışmamızı gösterdik. Benim çağrım erkeklerin de akşamları belli saatlerde oturup Ebu Ubeyde'ye desteklerini vermeleri, Gazze'nin evlatlarına, katledilen babalarına destekleri vermeleri. İnşallah nöbeti biz erkeklere devretmiş olalım, akşamları da onlar otursunlar." ifadesini kullandı.

Kapanışta Kur-an'ı Kerim okundu, hatimlerin duası yapıldı.

Alandaki Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı.

Nöbet kapsamında küçük çocuklar gösteri yaptı, sanatçı Ömer Karaoğlu ile Grup Kıyam ilahi ve marşlar söyledi.