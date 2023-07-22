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Ayasofya'nın tarihi müzeye dönüştürüldü

Kültür Sanat Haberleri

İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binası, Ayasofya'nın tarihinin anlatıldığı müzeye dönüştürüldü. Ayasofya'nın depolarındaki eserler ve tarihi bölüm ziyarete açıldı.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani (Tapu Kadastro Müdürlüğü) binası, Ayasofya'nın kuruluşundan itibaren tarihinin anlatıldığı müzeye dönüştürüldü.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda, Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binasında çalışma başlatıldı.

Üç yıldır devam eden çalışmalar sonucu, Ayasofya'nın depolarındaki eserler ve Ayasofya'nın tarihinin anlatıldığı bölüm ziyarete açıldı.

Ayasofya Müzesinde, ilk inşa tarihinden bugüne Ayasofya'nın tarihi ve geçirdiği değişimler, Ayasofya koleksiyonlarındaki obje ve dijital içeriklerle anlatılıyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Kültür Sanat

Sultanahmet İstanbul Kültür Sanat Haberler

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