Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı temasıyla Doğu-Batı Dostluk Rallisi başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı temasıyla düzenlenen "17'nci Doğu-Batı Dostluk Rallisi" Başlangıç Töreni, Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı.

Doğu-Batı Dostluk Rallisi Törenine, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer'in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve İstanbul'da bulunan AB Başkonsolosları ile Uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Geleneksel olarak Avrupa ülkelerinden başlayıp Türkiye'den geçerek Ürdün'de sona eren Ralli, bu yıla özel olarak 15 araç ve 20 yarışmacı ile İstanbul'dan start aldı. Türkiye etabının ardından Ralli sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Almanya, Hollanda üzerinden geçerek 16 Kasım tarihinde Belçika/Brüksel'e varacak.

"Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle organizasyonu İstanbul'dan Brüksel'e yaptık"

Dostluk ve Barış Rallisi Başkanı Nadir Serin, "Bu organizasyonu 17 yıldır yapıyoruz. Almanya'dan Orta Doğu'ya, Kafkasya'ya, Kuzey Afrika'ya gidiyorduk normalde. Bu sene bir değişiklik yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı vesilesiyle İstanbul'dan Brüksel'e organizasyonu yaptık. Bunun en güzel anlamı şudur. Bu zamana kadar birbirine küs 2 medeniyetin Doğu ile Batı'yı birbiriyle buluşturmak ve bu medeniyetin öncülüğünü yaparak bir köprü oluşturmak çok önemli. Özellikle Sultanahmet Meydanından start verip sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Brüksel'de 17 Kasım'da final yapacağız Avrupa Parlamentosu'nun önünde" dedi.

"Avrupa'da bizim bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var"

Serin konuşmasının devamında, "Biz istiyoruz ki bu organizasyonlar ülkemizin tanıtımına katkı sağlasın, yumuşak yüzlülüğünü göstersin. Çünkü Avrupa'da bizim bu tür organizasyonlarımıza ihtiyacımız var. Biz Almanya'dan yola çıktığımızda 7 araç geldik. Bizim organizasyonlarımıza Alman, Moldovyalı, İtalyan, Avusturyalı ekipten oluşuyoruz. Burada da klasik otomobiller kulübü, TUVTÜRK, İstanbul Valiliği, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, bunların desteği ile bu organizasyonu yaptık ve startımızı verip hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu bir paylaşım, dostluk rallisi"

TÜVTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin Korkmaz, "Her yıl biz şirket olarak bu etkinliğe katılıyoruz. 12 yıldır etkinliğin ana sponsorlarından biriyiz. Tüm Türkiye'de hem Türkiye rotasını hem Avrupa rotasını hep beraber çalışanlarımızla, katılımcılarımızla tamamlıyoruz. Bu etkinlik özel bir etkinlik. Her şeyden önce Doğu'dan Batı'ya barış mesajı götüren, kardeşlik mesajı taşıyan bir etkinlik bir benzeri yok. Bu bir hız rallisi değil. Bu bir paylaşım, dostluk rallisi. Amacı da çok uzun zamandır trafikte olan belki bir anlamda antika diyebileceğimiz araçlarla farklı kültürleri, farklı yaşantıları deneyimleyebilmek, birlikte bir yolculuğu tamamlayabilmek. Bu bize gösteriyor ki araçlar bakımlıysa, muayeneleri yapıldıysa çok uzun mesafeler kat edebiliyorlar. Trafikte güvenle gidebiliyorlar. Bu bakımdan da özel bir etkinlik" diye konuştu. - İSTANBUL