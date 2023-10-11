58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Beykoz'da Yollar Trafiğe Kapalı

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Beykoz'da bazı yollar, 15 Ekim 2023 Pazar günü trafiğe kapalı olacak. Yarışın son etabı Sultanahmet-Beykoz arasında koşulacak ve dünyaca ünlü takım ve sporcular yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" dolayısıyla Beykoz'da bazı yollar, 15 Ekim 2023 Pazar günü, valilik kararıyla trafiğe kapalı olacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, 14 ülkeden, 24 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 8 Ekim'de Antalya'dan başlayan yarışın son etabı 15 Ekim'de Sultanahmet- Beykoz arasında koşulacak. Dünyaca ünlü takım ve sporcuların yarışacağı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla, İstanbul Valiliği kararıyla, 15 Ekim 2023 Pazar günü 10.00 ila 15.00 saatleri arasında aşağıda yer alan yollar kapalı olacak.

Kapalı olan yollar, Çiftlik Caddesi, Piri Reis Caddesi, Çubuklu Caddesi, Saip Molla Caddesi, Kelle İbrahim Caddesi, Panayır Sokak, Mehmet Yavuz Caddesi, Akbaba Caddesi, Maraş Caddesi, Karakulak Caddesi, Sırmakeş Caddesi, Dereboyu Caddesi, Fener Caddesi, Kabakoz Yolu, Yüzyıl Caddesi, Barbaros Caddesi, Barış Manço Caddesi, Cuma Yolu ve Kandilli-Göksu - İSTANBUL