Yozgat'ta şehitler için mevlit okutuldu
Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
15.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:48
Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti okutulan mevlite Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit sonunda şehitler için dua edildi.
Kaynak: AA