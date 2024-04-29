Hacılar Erciyesspor, Bozokspor'a 1-0 mağlup oldu
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 24. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, Yozgat deplasmanında Bozokspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 24. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, Yozgat deplasmanında Bozokspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Bozok Stadı Sentetik Çim Saha
Hakemler: Emre Can Furuncu, Seyfullah Köroğlu, Ahmet Emre Akbulut
Yozgat Bozokspor: Mücahit Atalay, Emin Altunay (Dk.68 İsmail Çetin), Caner Taşkıran (Dk.46 Ahmet Aktaş), Ahmet Üner, Tolga Alaca, Mustafa Aşan, Sefa Aksoy (Dk.72 Yahya Kemal Baki), Umut Koray Öz, Ekrem Sütçü (Dk.86 Emre Adiloğlu), Mustafa Değirmenci (Dk.46 Emre Babuşcu), Reha Kurt
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Tunahan Altun (Dk.2 Abdulkadir Söyler), Hüseyin Öz, Hakan Albayrak, Yasin Turgutalp, Yusuf Karaboğa, Ahmet Zekeriya Kartal, Bora Barlas, Mustafa İlkay Kartal, Selim Başev (Dk.75 Hasan Emre Göltaş), Enes Kılıç
Gol: Ekrem Sütcü Dk.49 (Yozgat Bozokspor) - KAYSERİ