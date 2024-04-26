Yozgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpışması
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
M.D. yönetimindeki 66 AS 820 plakalı otomobil, Şehzade Caddesi'nde O.A. (21) idaresindeki 66 ABV 864 plakalı motosikletle çarpıştı.
Olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan O.A, Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.