Yozgat'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli A.D.'nin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan ev ve üst aramasında, 47 gram uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - YOZGAT