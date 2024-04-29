Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Yozgat'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. Operasyonda 47 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.D'nin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan ev ve üst aramasında 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.