Sorgun'da Hacı Adaylarına Seminer Verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik seminer verildi.

İlçe Müftülüğünce Garajlar Yeni Cami'de düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü İsa Yaykın, hac sırasında yerine getirilmesi ve uyulması gereken davranışlar, ibadetlerin ruhu, hac yolculuğunun kazanımları, haccı bitirip ülkelerine döndüklerinde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Yaykın, ihrama girme, Kabe maketi etrafında tavaf konularını uygulamalı olarak hacı adaylarına gösterdi.

İl Müftüsü Ali Gülden de hac yolculuğu yapmadan önceki hazırlıklar konularında hacı adaylarına bilgi aktardı. ??????