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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda Bölge Birincilerini Kabul Etti

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda farklı branşlarda bölge birinciliğine ulaşan antrenör ve sporcuları, makamında kabul ederek tebrik etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda farklı branşlarda bölge birinciliğine ulaşan antrenör ve sporcuları, makamında kabul ederek tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ile Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün geleneksel spor turnuvaları, bu yıl "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" adı altında 13 farklı branşta düzenlendi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, voleybol, futbol ve masa tenisi branşlarında bölge birincisi olan sporcuları makamında konuk etti. Sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Müdür Yardımcısı Özgür Akgün eşlik etti.

Vali Özkan, futbol, voleybol ve masa tenisinde takım halinde bölge birincisi olan sporcuları tebrik ederek ziyaretleri için teşekkür etti. Vali Özkan, Türkiye Finallerinde mücadele verecek sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda Karabük'te Voleybol Turnuvası'nda bölge birincisi olan erkek takımı, 8-13 Mayıs tarihlerinde Kırşehir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde Yozgat'ı temsil edecek. Kırşehir'deki Masa Tenisi Turnuvası'nda ise kız takımı birinci olarak, 12-18 Mayıs tarihlerinde Düzce'deki Türkiye Finalleri'nde mücadele edecek. Ayrıca, Burdur'daki Futbol Turnuvası'nda erkek takımı bölge birincisi olurken 19-24 Mayıs tarihlerinde Samsun'daki Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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