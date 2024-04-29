Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'da Aranan 4 Hükümlüyü Yakaladı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlüyü Ankara'da yakaladı.

Yozgat İl Jandarma komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 hükümlünün Ankara'da saklandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda A.Y, K.Ö, İ.C. ve Y.S. Keçiören ve Sincan ilçelerinde yakalandı. Yapılan incelemede, A.Y'nin 14 yıl 9 ay 21 gün, K.Ö'nün 12 yıl 6 ay, İ.C'nin 7 yıl 9 ay 22 gün ve Y.S'nin ise 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT