Yozgat'ta Geleceğin Şampiyon Arap Yarış Atları Yetiştiriliyor

Yozgat'ta yaşayan Sami Taşkın, iki oğlu ile birlikte 3 yıldır bozkırın ortasında geleceğin şampiyon adayı safkan Arap yarış atları yetiştiriyor.

Sorgun ilçesinde yaşayan Sami Taşkın, veterinerlik bölümünde okuyan oğlu Mehmet Emin ve atçılık ve yetiştiriciliği bölümünde okuyan oğlu Yasin Taşkın ile el ele vererek 3 yıl önce safkan Arap yarış atı üretimine başladı. 3 yıldır harada tay üretimini sürdüren Sami Taşkın ve oğulları, at sayısını 15'e çıkardı. Baba ve oğullarının kurduğu Pınar Taşkın Harası, geleceğin şampiyon atlarına da ev sahipliği yapıyor.

Harada tayların her türlü bakımlarını kendileri yapan baba ve oğulları, atları yonca, arpa ve yulaf ile özenle besliyor. 6 kısrak, 4 aygır ve 5 yavru tayın bulunduğu harada, safkan Arap atları ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor. 2.5 yaşına gelen taylar, Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illere gönderilerek hipodromlarda yarışlara katılmak üzere hazırlanıyor. Gelecekte şampiyonluklar kazanmaları için Yozgat'ta yetiştirilen safkan Arap atları, 6 aylık eğitimin sonunda 3 yaşına geldiklerinde hipodromlarda yarışmaya başlıyor.

"Amacımız Yozgat'tan şampiyon yarış atları çıkarmak"

Yozgat'ın coğrafi yapısının ve iklim özelliklerinin Arap atı yetiştiriciliğine elverişli olduğunu söyleyen Sami Taşkın, "Haramızda safkan Arap atı yetiştiriciliği yapıyoruz. Yozgat bölgesi Arap atı yetiştiriciliğinde uygun iklime sahip bir bölgemiz. Daha önce de burada yarış atı yetiştirilmiş. Tarihte de bu bölgelerde dayanıklı yarış atı ve savaş atlarının yetiştirildiğini biliyoruz. Biz 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Amacımız burada şampiyon yarış atları yetiştirmek. Burada 6 damızlık kısrağımız var. Hazırda yarışlara katılacak 2 yaşın üzerinde 4 tane tayımız var, 5 tane de sıfır ve 1 yaş aralığında tayımız var. Haramızda toplamda 15 tayımız bulunmakta ve bunların bakımlarını ve yetiştiriciliğini de çocuklarımla birlikte yapıyorum. Tüm teknik desteği kendileri sağlamakta. Çocuklarımla birlikte el ele verip bu bölgede şampiyon yarış atları yetiştirmeyi düşünüyoruz. Biz haramızda yaklaşık 2 yaşına kadar atlarımızı yetiştiriyoruz. Burada onları yarışa hazırlama imkanımız yok. 2 yaşından sonra taylarımız İstanbul, Bursa gibi şehirlerde yarışa hazırlanmaya gidiyor. 3 yaş gibi de Arap atları hipodromda yarışmaya başlıyor. İnşallah bizim de amacımız Yozgat'tan şampiyon yarış atları çıkarmak" dedi.

"4 tayımız bu sene yarışlara katılacak"

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu Bölümü'nde okuyan Yasin Taşkın ise, "Burada 3-4 senedir babam ve ağabeyimle yarış atı yetiştiriciliği yapıyorum. Hedefimiz şampiyon yarış atları yetiştirmek. Şu an sorunsuz doğumlarımız da devam ediyor. Çiftliğimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Bu sene ekim-kasım ayları gibi 4 tayımız sahalara inerek yarışlara katılacak. Biz burada atlarımızın yemlerini kendimiz üretiyoruz. Atlarımızı arpa, yulaf, yonca gibi yemlerle özenle besliyoruz. İnşallah buradan şampiyon atlar çıkaracağız" şeklinde konuştu. - YOZGAT