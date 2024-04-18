Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Tarım Alanlarında Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, tarım alanlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrol edilmesi amacıyla il ve ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı birimi personellerinin katılımıyla Çekerek ilçesinde bulunan hububat ekili arazilerde detaylı kontroller yapıldı. Üreticilere, arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve hastalık belirtileri olan alanları belirleyip ilaçlama yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, tarım alanlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrol edilmesi amacıyla il ve ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı birimi personellerinin katılımıyla Çekerek ilçesinde bulunan hububat ekili arazilerde detaylı kontroller yapıldı. Gerçekleştirilen tarla kontrolleri sırasında, hububat ekili arazilerde hastalık ve zararlıların varlığı incelendi. Yapılan kontrollerde bazı bölgelerde hububat yaprak hastalıklarının görüldüğü tespit edildi ve bu bölgelerden numuneler alındı. Üreticilere, arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve hastalık belirtileri olan alanları belirleyip ilaçlama yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İlçe Tarım Müdürlüğü Şefaatli Çekerek Yozgat Dizi Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı? KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır? Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title