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Görevi başında öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale, meslektaşları tarafından anıldı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından Mehmetbeyli köyü mezarlığındaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Lale'nin eşi, çocukları ve akrabaları ile Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakıf Başkanı Safa Gür, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Veteriner hekim Volkan Lale'nin eşi Dilek Lale, eşinin acısını dün gibi yaşadıklarını söyleyerek, "Çok zorlu günler geçirdik, hala da geçiriyoruz. Özellikle mahkeme sürecinde istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi daha da üzdü. Yargı süreci hala devam ediyor, sonuç inşallah istediğimiz gibi olur." dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise "Toplum sağlığını korumak isterken meslektaşımız şehit oldu. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız daima bütün camiamız burada olacağız ve meslektaşımızı unutturmayacağız. Volkan Lale bizim mesleğimizin sembol ismi oldu. Biz de veteriner hekimimizi daima anıp diğer meslektaşlarımızın da onu unutmaması için onu daima yaşatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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