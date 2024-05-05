Yeşilay Bisiklet Turu Yozgat'ta düzenlendi

11. Yeşilay Bisiklet Turu, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da yağışlı havada düzenlendi. Yeşilay gönüllüleri hem sağlıklı yaşama dikkat çekti hem de bisiklet sürmenin keyfini çıkardı.

Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11.'si, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülğünde Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Yozgat'ta da birçok bisiklet severi bir araya getirerek bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmekle birlikte sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulundu. Etkinlik, Yozgat Spor Vadisi Gençlik Spor Merkezi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yeşilay Gönüllülerinin sağlıklı yaşama dikkat çektiği organizasyonda yol güvenliğini sağlayan trafik ekipleri de organizasyonda bir pankartla destek vererek emniyet kemerinin önemini vurguladı. Yeşilay Gönüllüleri soğuk havaya ve yağan yağmura aldırış etmeden Spor Vadisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Organizasyon sonrasında katılımcılara çiğ köfte ikramı yapıldı.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, her yaştan profesyonel ve amatör bisiklet severin katılımına açık olan etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl 11.'sini gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı bir farkındalık oluşturduk. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Yeşilay Gönüllüleri yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT