Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı. 12 Bingölspor-Yozgat Bozokspor maçını Serkan Pınar, Erzincan Ulalarspor-Kangal Termikspor maçını Hacı Güverti, Malatyaspor-Rüstempaşaspor maçını Abdulkadir Oralı, Hacılar Erciyesspor-Dersimspor maçını ise Oğuzhan Çam yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 25. hafta maçları 5 Mayıs Pazar günü oynanacak. Grupta oynanacak 4 müsabakayı yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
12 Bingölspor- Yozgat Bozokspor : Serkan Pınar
Erzincan Ulalarspor-Kangal Termikspor: Hacı Güverti
Malatyaspor-Rüstempaşaspor: Abdulkadir Oralı
Hacılar Erciyesspor-Dersimspor: Oğuzhan Çam - KAYSERİ