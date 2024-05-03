Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 25. hafta maçları 5 Mayıs Pazar günü oynanacak. Grupta oynanacak 4 müsabakayı yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Bingölspor- Yozgat Bozokspor : Serkan Pınar

Erzincan Ulalarspor-Kangal Termikspor: Hacı Güverti

Malatyaspor-Rüstempaşaspor: Abdulkadir Oralı

Hacılar Erciyesspor-Dersimspor: Oğuzhan Çam - KAYSERİ