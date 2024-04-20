Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çandır Emniyet Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli H.S.Hnin adresine operasyon düzenledi.

Zanlının evinde yapılan aramada 1269 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu imal ve ticareti yapmak ve kullanmak suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.